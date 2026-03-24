Chemnitz: Alkoholisierter Mann randaliert auf dem Sonnenberg

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann die Frontscheibe eines Autos einschlug und eine Schaufensterscheiber beschädigte. Die Polizei stoppte einen blutenden 35-Jährigen, auf den die Täterbeschreibung zutraf.

Mehrere Sachbeschädigungen sind der Polizei auf dem Sonnenberg gemeldet worden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann am Montagnachmittag zuerst die Frontscheibe eines Pkw Mitsubishi zerstörte. Anschließend beschädigte er eine Schaufensterscheibe in der Tschaikowskistraße, so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Beamte stoppten in... Mehrere Sachbeschädigungen sind der Polizei auf dem Sonnenberg gemeldet worden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann am Montagnachmittag zuerst die Frontscheibe eines Pkw Mitsubishi zerstörte. Anschließend beschädigte er eine Schaufensterscheibe in der Tschaikowskistraße, so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Beamte stoppten in...