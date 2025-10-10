Chemnitz: Als ein Brief 5 Milliarden Mark kostete

Inflationspost, geschwärzte Hitlermarken, DDR-Post mit provokanter Frankierung für den Westen: All das bietet eine Briefmarkenschau im alten Flughafen von Chemnitz.

Es ist ein Hobby, das in der digitalen Welt aus der Zeit gefallen scheint: Briefmarken, Poststempel, Karten und Briefe sammeln. Sammler hüten wahre Schätze der Postgeschichte. Ein Teil davon ist bis Sonntag im alten Flughafengebäude zu sehen. Der Chemnitzer Briefmarkensammlerverein 1899 und der CBC 1990 wollen damit ihren Beitrag zum...