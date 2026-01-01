Chemnitz: Anzeigen nach Verkehrskontrolle

Chemnitz
Gleich mehrerer Vergehen macht sich ein Fahrer schuldig, der bei Routinekontrolle erwischt wurde.
Bei einer Kontrolle in der Jahnstraße zu Silvester flüchtete der Fahrer eines Ford unvermittelt zu Fuß, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Ein Drogentest zeigte die Einnahme von Amphetaminen an. Der 36-jährige Deutsche hat keine gültige Fahrerlaubnis. Die Überprüfung ergab außerdem, dass das Auto nicht pflichtversichert...
