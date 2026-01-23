Chemnitz: Auf der Suche nach dem blauen Ypsilon

Chemnitz
Der Sänger Reinhard Lakomy und Autorin Monika Ehrhardt haben 1980 den „Traumzauberbaum“ erfunden. Die „Geschichtenlieder“ sind bis heute beliebt.
Der Traumzauberbaum hat ein ganz besonderes Traumblatt wachsen lassen: eins mit einem blauen Ypsilon darauf. Die beiden Waldgeister Moosmutzel und Waldwuffel kennen ja schon einige Buchstaben, aber ein Ypsilon? Gibt es überhaupt Wörter mit einem Ypsilon? Als sie das Traumblatt anstimmen, springt das Ypsi heraus, singt und tanzt. Doch als sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.