Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke, Fahrer stirbt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden. Kurz später war der 95-Jährige tot.

Bei einem schweren Unfall im Ortsteil Wittgensdorf ist am Samstagmorgen ein Senior lebensbedrohlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Samstagabend gegenüber der „Freien Presse" berichtet, starb der 95-Jährige kurz darauf im Krankenhaus.