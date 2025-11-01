Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke, Fahrer stirbt

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Chemnitz
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke, Fahrer stirbt
Von Anne Schwesinger, Patrick Hyslop
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden. Kurz später war der 95-Jährige tot.

Bei einem schweren Unfall im Ortsteil Wittgensdorf ist am Samstagmorgen ein Senior lebensbedrohlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Samstagabend gegenüber der „Freien Presse“ berichtet, starb der 95-Jährige kurz darauf im Krankenhaus.
