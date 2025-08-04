Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Autodiebe scheitern an Zaun und Feld

Unbekannte stahlen zwischen Samstag und Sonntag einen Opel in Chemnitz.
Unbekannte stahlen zwischen Samstag und Sonntag einen Opel in Chemnitz.
Chemnitz
Chemnitz: Autodiebe scheitern an Zaun und Feld
Von Johannes Fromm
In Chemnitz wurde ein Opel gestohlen und später in der Nähe von Mittelbach wieder aufgefunden. Ein Zeuge beobachtete, wie die Autodiebe flüchteten.

Drei Unbekannte sind am Sonntagabend auf einem Feld nahe der Straße Landgraben bei Mittelbach steckengeblieben und ließen einen gestohlenen Opel zurück. Das Fahrzeug im Wert von 1000 Euro war bereits zwischen Samstag und Sonntag von der Bergstraße im Stadtteil Schloßchemnitz gestohlen worden. Sonntagabend beobachte dann ein Zeuge in der Nähe...
