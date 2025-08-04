Chemnitz: Autodiebe scheitern an Zaun und Feld

In Chemnitz wurde ein Opel gestohlen und später in der Nähe von Mittelbach wieder aufgefunden. Ein Zeuge beobachtete, wie die Autodiebe flüchteten.

Drei Unbekannte sind am Sonntagabend auf einem Feld nahe der Straße Landgraben bei Mittelbach steckengeblieben und ließen einen gestohlenen Opel zurück. Das Fahrzeug im Wert von 1000 Euro war bereits zwischen Samstag und Sonntag von der Bergstraße im Stadtteil Schloßchemnitz gestohlen worden. Sonntagabend beobachte dann ein Zeuge in der Nähe...