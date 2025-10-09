Chemnitz beendet Stadtradeln 2025 mit Rekord

Nie zuvor sind in Chemnitz so viele Menschen so viele Kilometer bei der bundesweiten Aktion geradelt. Die genauen Ergebnisse stehen jetzt fest.

Schon kurz nach Ende der dreiwöchigen Aktion am 21. September war klar: 2025 war beim Stadtradeln für Chemnitz ein Rekordjahr. Nach dem Ende der Nachtragefrist bis 5. Oktober stehen nun die endgültigen Ergebnisse fest. Insgesamt 3649 Radelnde beteiligten sich dieses Jahr in 209 Teams am Wettbewerb. Das sind etwa 500 mehr als im vergangenen...