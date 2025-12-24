Chemnitz’ bekanntester Busfahrer: Steffen Scholz und sein Weihnachtsmann-Express mit Fahrplan

Zum neunten Mal kommt Busfahrer Steffen Scholz am Heiligabend im Weihnachtsmannkostüm zum Dienst. Mit den Jahren hat er gelernt, worauf es Weihnachten ankommt.

Heute ist er es. Am 24. Dezember ist Steffen Scholz der Weihnachtsmann. An allen anderen Tagen ist er nur Busfahrer der Chemnitzer Verkehrsbetriebe. Zunehmend wird er das ganze Jahr über von Fahrgästen an seinem Arbeitsplatz, aber auch beim Einkaufen erkannt und gefragt, ob er der Weihnachtsmann sei. Das verneine er immer, weil doch nicht der...