Chemnitz bekommt einen zweiten Riesen-„Tauchsieder“

Chemnitz
Im Heizkraftwerk Altchemnitz laufen fünf Gasmotoren für die Fernwärme. Sie bekommen Unterstützung durch eine Power-to-Heat-Anlage, ein weiterer Schritt zur Energiewende. Sie springt aber nur bei bestimmten Bedingungen an.
Die erneuerbaren Energien haben es an sich, dass sie auch in solchen Zeiten Strom liefern, wenn er gerade nicht in dieser Menge verbraucht wird. Eine Möglichkeit diesen Strom abzufangen, sind Batterien oder Tarife mit negativen Strompreisen, um Kunden zu motivieren, genau zu diesen Überlastzeiten Strom zu verbrauchen.
