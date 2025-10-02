Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Chemnitz bekommt einen zweiten Riesen-„Tauchsieder“

Ministerin Regina Kraushaar, Eins-Chef Roland Warner und Bürgermeister Ralph Burghart bei der Fördermittel-Übergabe.
Ministerin Regina Kraushaar, Eins-Chef Roland Warner und Bürgermeister Ralph Burghart bei der Fördermittel-Übergabe.
Ministerin Regina Kraushaar, Eins-Chef Roland Warner und Bürgermeister Ralph Burghart bei der Fördermittel-Übergabe.
Ministerin Regina Kraushaar, Eins-Chef Roland Warner und Bürgermeister Ralph Burghart bei der Fördermittel-Übergabe. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitz bekommt einen zweiten Riesen-„Tauchsieder“
Redakteur
Von Christian Mathea
Im Heizkraftwerk Altchemnitz laufen fünf Gasmotoren für die Fernwärme. Sie bekommen Unterstützung durch eine Power-to-Heat-Anlage, ein weiterer Schritt zur Energiewende. Sie springt aber nur bei bestimmten Bedingungen an.

Die erneuerbaren Energien haben es an sich, dass sie auch in solchen Zeiten Strom liefern, wenn er gerade nicht in dieser Menge verbraucht wird. Eine Möglichkeit diesen Strom abzufangen, sind Batterien oder Tarife mit negativen Strompreisen, um Kunden zu motivieren, genau zu diesen Überlastzeiten Strom zu verbrauchen.
21.08.2025
Pläne für Klärschlamm-Verbrennung im Chemnitzer Heizkraftwerk Nord verunsichern Anwohner
Auf dem Gelände des Heizkraftwerks Nord soll ab dem kommenden Jahr eine Verbrennungsanlage für Klärschlamm entstehen.
Spätestens 2029 soll die Verbrennungsanlage zur Phosphor-Rückgewinnung in Betrieb gehen, die der Energieversorger Eins an der Blankenburgstraße mit Partnern plant. Bis dahin soll auch ein 45 Meter hoher Schornstein dazukommen.
Christian Mathea
02.10.2025
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
03.10.2025
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
26.05.2025
Riesenspinne knabbert Esse in Chemnitz ab: So lange dauern die Abrissarbeiten
Wegen ihrer Lage mitten in der Stadt kann die 225 Meter hohe Esse in Altchemnitz nicht gesprengt werden. Stattdessen wird sie Stück für Stück abgebrochen, ein Fangnetz schützt die Baustelle.
Seit dieser Woche sind leichte Klopfgeräusche vom 225 Meter hohen Schornstein in Altchemnitz zu hören, verursacht von einer Abbruchmaschine. Aber sie ist dort oben nicht allein.
Christian Mathea
04.10.2025
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
