Chemnitz bereitet mögliche Sperrung von Südring-Brücke vor

Seit dem Zusammenbruch der Carolabrücke in Dresden steht die viel befahrene Überführung an der Annaberger Straße unter verschärfter Beobachtung. Ein Abbruch in den kommenden Jahren wird nicht ausgeschlossen.

Chemnitz bereitet die mögliche Sperrung einer seiner wichtigsten Brücken vor. Schon nach Pfingsten soll an der Annaberger Straße vorsorglich eine Umleitungsstrecke eingerichtet werden. Über sie soll im Falle eines Falles der Schwerlastverkehr die Brücke umfahren können.