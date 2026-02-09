MENÜ
  • Chemnitz: Betrunkene löst mutwillig Feueralarm am Hauptbahnhof aus

Eine Frau schlug die Scheibe eines Brandmelders ein und drückte den Knopf. Bild: Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Betrunkene löst mutwillig Feueralarm am Hauptbahnhof aus
Redakteur
Von Denise Märkisch
Eine 48-Jährige sorgte in Chemnitz kurz für Aufregung. Am Ende kam sie in ein Krankenhaus, aber nicht, weil es brannte.

Mitten in der Nacht, gegen 1.30 Uhr, schrillte am Sonntag im Chemnitzer Hauptbahnhof der Feueralarm los. Eine Streife der Bundespolizei lief umgehend los, um nach dem Auslöser zu schauen. Dabei stellte sie einen eingeschlagenen Handfeuermelder am Haupteingang fest, aber keinen Brand. Die Feuerwehr, die schon vor Ort war, rückte wieder ab. Per...
