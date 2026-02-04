MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Botanischer Garten verliert zwei Bäume

Zwei Bäume werden im Botanischen Garten gefällt: eine Kastanie wie im Bild und eine Linde.
Zwei Bäume werden im Botanischen Garten gefällt: eine Kastanie wie im Bild und eine Linde. Bild: ap/Archiv
Zwei Bäume werden im Botanischen Garten gefällt: eine Kastanie wie im Bild und eine Linde.
Zwei Bäume werden im Botanischen Garten gefällt: eine Kastanie wie im Bild und eine Linde. Bild: ap/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Botanischer Garten verliert zwei Bäume
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Laut Stadt gefährden sie die Sicherheit in der Anlage. Um welche Bäume es konkret geht.

Im Botanischen Garten müssen zwei kranke Bäume gefällt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach sind eine Rosskastanie und eine Holländische Linde betroffen. Sie standen bislang im Bereich des Vivariums. Die Linde sei bereits zu 70 Prozent abgestorben und stark vom Krustenpilz befallen. Es bestehe schon seit dem vergangenen Sommer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
2 min.
Botanischer Garten Chemnitz: Ausstellung „Zeitfenster“ zeigt die Welt im Bernstein
Tanzfliegen, Langbeinfliegen, Schnepfenfliegen, Blattlauslarve und Springschwänze in Bernstein.
Die Künstlerin Jutta Klötzer präsentiert im Botanischen Garten Chemnitz ihre Werke über Bernstein-Inklusen und lädt zu einer Reise in die Erdgeschichte.
Luisa Ederle
17:38 Uhr
5 min.
Acht Jahre Haft in Ungarn für Maja T. aus Deutschland
Ein Gericht in Budapest verurteilte die non-binäre deutsche Person Maja T. wegen Gewalt gegen Rechte zu acht Jahren Gefängnis.
In einem hochpolitischen Prozess wird Gewalt gegen mutmaßliche Rechtsextremisten auf Budapests Straßen verhandelt. Ungarns Justiz demonstriert Härte gegenüber der angeklagten Person.
Kathrin Lauer und Gregor Mayer, dpa
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
02.12.2025
2 min.
Abgestorben oder bruchgefährdet: Wo in Chemnitz derzeit Bäume gefällt werden
Mehr als 100 Bäume werden bis Februar in Chemnitz gefällt.
In den Herbst- und Wintermonaten stehen turnusgemäß Baumfällungen für die Verkehrssicherheit an. In Chemnitz soll es diesmal über 100 Bäume treffen.
Erik Anke
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
Mehr Artikel