Chemnitz: Brutaler Raubüberfall auf Jugendlichen

Chemnitz
Die Serie von Raubüberfällen in Chemnitz reißt nicht ab. Das jüngste Opfer wurde gestoßen, geschlagen und getreten.
Am Schloßteich ist ein 15-Jähriger überfallen und ausgeraubt worden. Laut Polizei passierte der Vorfall am Dienstagabend um 22 Uhr. Der Jugendliche sei mit Bekannten dort unterwegs gewesen, als sie von einer Gruppe, laut Mitteilung auch Jugendliche, die derzeit unbekannt sind, gestoppt wurden. Dabei soll der 15-Jährige zunächst mit einem...
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