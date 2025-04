Chemnitz: Busfahrer muss bremsen – zwei Fahrgäste verletzt

Im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße/Brückenstraße musste am Mittwochnachmittag ein Busfahrer stark bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Zwei Frauen stürzten.

Chemnitz.

Weil eine unbekannte Autofahrerin kurz vor einem Linienbus die Fahrspur wechselte und der Busfahrer (39) deswegen stark bremsen musste, sind zwei Frauen (60 und 74 Jahre) am Mittwochnachmittag im Bus gestürzt und haben laut Polizei leichte Verletzungen erlitten. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, hatte die Fahrerin eines Dacia am Mittwoch gegen 15 Uhr im Bereich Bahnhofstraße/Brückenstraße einen in der rechten Spur fahrenden Bus überholt, war vor diesem eingeschert und nach rechts abgebogen. Der Busfahrer bremste daraufhin, um eine Kollision mit dem Dacia zu verhindern. Sachschaden entstand keiner. Die Dacia-Fahrerin fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen zu ihrer Person aufgenommen. (mib)