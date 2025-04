Chemnitz: Businsassin stürzt bei Gefahrenbremsung und verletzt sich

Der Busfahrer auf der Linie 21 musste am Samstagvormittag auf der Leipziger Straße stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit einem Transporter zu verhindern.

Chemnitz.

Bei einer Gefahrenbremsung eines Busses der Linie 21 ist eine 71-jährige Insassin gestürzt und verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 53-jährige Busfahrer nach Halt an der Haltestelle Louis-Otto-Straße auf der Leipziger Straße in Richtung Chemnitz-Center am Samstag gegen 9.50 Uhr gerade angefahren, als aus einer Tankstelle ein weißer Mercedes-Transporter vor den Bus fuhr und plötzlich abbremste, um nach rechts in die Louis-Otto-Straße abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, nahm der Busfahrer eine Gefahrenbremsung vor, in deren Folge die 71-Jährige stürzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der unbekannte Transporterfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. (mib)