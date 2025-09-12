Chemnitz: CDU-Stadträtin will aufhören und auch der erste Nachrücker ist verhindert

Stadträtin Nadja Döscher-Schmalfuß legt zum 1. Oktober ihr Mandat nieder. Die Suche nach einem Nachrücker aus der Partei dauerte länger als üblich.

Es ist bereits der vierte Wechsel in der laufenden Wahlperiode. CDU-Stadträtin Nadja Döscher-Schmalfuß will zum 1. Oktober ihr Mandat niederlegen. Das bestätigte die Rechtsanwältin der „Freien Presse“. Konkrete Gründe wollte sie nicht nennen, verwies aber auf einen Absatz in der Sächsischen Gemeindeordnung, der den Rückzug aus...