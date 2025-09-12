Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: CDU-Stadträtin will aufhören und auch der erste Nachrücker ist verhindert

Stadträtin Nadja Döscher-Schmalfuß möchte ihr Mandat zum 1. Oktober niederlegen.
Stadträtin Nadja Döscher-Schmalfuß möchte ihr Mandat zum 1. Oktober niederlegen. Bild: Robert Baumgart
Redakteur
Von Erik Anke
Stadträtin Nadja Döscher-Schmalfuß legt zum 1. Oktober ihr Mandat nieder. Die Suche nach einem Nachrücker aus der Partei dauerte länger als üblich.

Es ist bereits der vierte Wechsel in der laufenden Wahlperiode. CDU-Stadträtin Nadja Döscher-Schmalfuß will zum 1. Oktober ihr Mandat niederlegen. Das bestätigte die Rechtsanwältin der „Freien Presse“. Konkrete Gründe wollte sie nicht nennen, verwies aber auf einen Absatz in der Sächsischen Gemeindeordnung, der den Rückzug aus...
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:26 Uhr
1 min.
Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München
 1 Bilder
Gegen Bayern München kämpfen hier die Oelsnitzer Finley Meinel, Noah Simmler, Levi Macal und John Wurzer (dunkle Trikots von links).
Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.
Thomas Gräf
01.09.2025
4 min.
Das AfD-Chaos in Chemnitz ganz einfach erklärt
Im Stadtverordnetensaal des Chemnitzer Rathauses kommt einmal im Monat der Stadtrat zusammen.
Viele wichtige Entscheidungen liegen in Chemnitz derzeit auf Eis. Der Stadtrat ist gelähmt. Das ist nicht nur ein Problem für das Rathaus, sondern geht alle Chemnitzer an. Wir helfen, den Überblick zu behalten.
Erik Anke
13:20 Uhr
2 min.
Jehmlich-Orgel der Dresdner Kreuzkirche wird saniert
Die imposante Orgel in der Dresdner Kreuzkirche soll modernisiert werden.
6.300 Pfeifen sind im größten Instrument der Landeshauptstadt verbaut - von winzig bis riesig. Die Orgel steht vor einer aufwendigen Modernisierung.
04.09.2025
8 min.
Die Chronik des Chaos: Wie es zur zweiten AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat kam
Volker Dringenberg (links) und Steffen Wegert haben gut Lachen. Nach langem Tauziehen dürfen sie und ihre Mitstreiter sich wieder Fraktion nennen – obwohl es noch eine weitere AfD-Fraktion gibt.
Zukünftig wird der Chemnitzer Stadtrat acht statt bisher sieben Fraktionen beherbergen. Durch die Aufspaltung der AfD kam es zuvor zu einem monatelangen Hickhack. Was bisher geschah.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
