Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz Center soll neue Freizeit-Attraktion bekommen

Beim Lasertag versuchen sich die Spieler gegenseitig mit Lichtstrahlen zu treffen.
Beim Lasertag versuchen sich die Spieler gegenseitig mit Lichtstrahlen zu treffen. Bild: PR/Kenny Reichmann
Beim Lasertag versuchen sich die Spieler gegenseitig mit Lichtstrahlen zu treffen.
Beim Lasertag versuchen sich die Spieler gegenseitig mit Lichtstrahlen zu treffen. Bild: PR/Kenny Reichmann
Chemnitz
Chemnitz Center soll neue Freizeit-Attraktion bekommen
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drinnen hüpfen, schießen und gemeinsam zocken scheint gerade in Chemnitz zu boomen. In kurzer Zeit haben gleich mehrere Anbieter in der Stadt aufgemacht, ein weiterer kündigt sich an.

Das Chemnitz Center soll um eine Attraktion reicher werden: Lasertag heißt das Spiel, beim dem sich die Teilnehmer in verwinkelten Räumen mit ungefährlichen Lichtstrahlen gegenseitig treffen müssen. Wie und wo das Ganze genau umgesetzt soll, darüber wurde noch Stillschweigen vereinbart. Center-Manager Thomas Stoyke bestätigt nur, dass man...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
2 min.
Neues Freizeit-Center richtet sich in Chemnitzer Innenstadt ein
Das Eingangsschild des „Fun & Play“ hängt schon am Markt 19, wo früher Sport Ehnert war.
Die Betreiberin hat bereits vor sieben Jahren das „Jump`n Play“ in der Ermafa-Passage eröffnet. Jetzt will sie mit einem neuen Konzept zur Innenstadt-Belebung beitragen.
Christian Mathea
22:01 Uhr
2 min.
Klöckner zu Prostitution: Deutschland ist der "Puff Europas"
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hielt in Berlin eine Laudatio auf die Streetworkerin Sabine Constabel, die sich gegen Prostitution engagiert.
Laut Bundestagspräsidentin Julia Klöckner schützt die Gesetzgebung hierzulande Prostituierte nicht ausreichend. Bei einer Laudatio in Berlin findet sie dafür klare Worte.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
16.09.2025
4 min.
Neue Spiele-Erlebniswelt am Chemnitzer Markt eröffnet
Lucas John vom Videoteam der „Freien Presse“ testet einen Hindernisparcours im neuen „Fun & Play“.
Seit dieser Woche hat das Chemnitzer Zentrum mit dem „Fun & Play“ eine neue Attraktion für Jung und Alt. Es ist das zweite Indoor-Center der Betreiberfamilie, die schon neue Ideen für die Innenstadt hat.
Christian Mathea
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
Mehr Artikel