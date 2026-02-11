Chemnitz: Citroën-Fahrerin bleibt auf Feld stecken

Ein gesperrter Weg führte in Chemnitz-Adelsberg zu einem missglückten Wendemanöver. Die Fahrerin stand offenbar unter Drogeneinfluss.

Eine 32-jährige Autofahrerin hat sich am Dienstagnachmittag mit ihrem Citroën auf einem Feld in Adelsberg festgefahren. Laut Polizei war die Frau gegen 16.50 Uhr auf einem Feldweg parallel zur Walther-Klippel-Straße unterwegs. Da die Ausfahrt zur Augustusburger Straße gesperrt war, versuchte die 32-Jährige offenbar auf dem feuchten Feld zu...