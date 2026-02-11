MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Citroën-Fahrerin bleibt auf Feld stecken

Ein Drogenvortest bei der Autofahrerin verlief positiv auf Methamphetamin.
Ein Drogenvortest bei der Autofahrerin verlief positiv auf Methamphetamin. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Drogenvortest bei der Autofahrerin verlief positiv auf Methamphetamin.
Ein Drogenvortest bei der Autofahrerin verlief positiv auf Methamphetamin. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Citroën-Fahrerin bleibt auf Feld stecken
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein gesperrter Weg führte in Chemnitz-Adelsberg zu einem missglückten Wendemanöver. Die Fahrerin stand offenbar unter Drogeneinfluss.

Eine 32-jährige Autofahrerin hat sich am Dienstagnachmittag mit ihrem Citroën auf einem Feld in Adelsberg festgefahren. Laut Polizei war die Frau gegen 16.50 Uhr auf einem Feldweg parallel zur Walther-Klippel-Straße unterwegs. Da die Ausfahrt zur Augustusburger Straße gesperrt war, versuchte die 32-Jährige offenbar auf dem feuchten Feld zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
03.02.2026
1 min.
Unfall im Erzgebirge: VW überschlägt sich – Fahrerin schwer verletzt
Das Auto kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem angrenzenden Feld liegen.
Eine VW-Fahrerin verlor zwischen Neundorf und Ehrenfriedersdorf die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der winterglatten Fahrbahn ab.
Holk Dohle
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
04.02.2026
1 min.
Schwerer Unfall bei Eppendorf: Autofahrerin verliert Kontrolle auf schneebedeckter Straße
Die schwer verletzte Autofahrerin wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht.
Eine VW-Fahrerin (68) kam zwischen Eppendorf und Gahlenz von der Straße ab. Das Auto prallte gegen einen Baum. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.
Holk Dohle
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
Mehr Artikel