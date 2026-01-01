Chemnitz: Das erste Baby des Jahres heißt Anastasia

Chemnitz
Im DRK-Krankenhaus Rabenstein kam um 3.14 Uhr am Neujahrsmorgen das erste Kind zur Welt - ein Mädchen.
Anastasia hatte es eilig. Sie kam 3.14 Uhr in Rabenstein auf die Welt. Das kleine Anastasia wiegt 3.490 Gramm und und ist 51 Zentimeter groß. Die Eltern sind Maria Pausch und Toni Fröbich aus Chemnitz. Das Jahr 2025 war für die Geburtenstation des DRK-Krankenhauses um 18 Uhr mit der Geburt von Jace im statistischen Sinne zu Ende gegangen.
