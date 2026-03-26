Chemnitz: Die Kulturhauptstadt bekommt eine neue Geschäftsführerin

Chemnitz
Ab Oktober verstärkt Josephine Hage die Geschäftsführung der Kulturhauptstadt gGmbH, ab nächstem Jahr ist sie alleinige Chefin und für das Erbe des Großereignisses zuständig.
Die Nachricht überrascht. Die Verwaltung der Kulturhauptstadt, eigentlich in der Abwicklung begriffen, bekommt personellen Zuwachs. Doch es ist vor allem eine Umstrukturierung. Josephine Hage gehört zum Urgestein der Organisation der Kulturhauptstadt Europas 2025. Noch im Bewerbungsprozess, vertrat sie 2020 das Bidbook II als finale...
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