Sie haben kein
gültiges Abo.

  • Chemnitz
  • Chemnitz: Diebe scheitern bei Sprengung von Geldautomat auf dem Kaßberg

Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem misslungenen Sprengversuch.
Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem misslungenen Sprengversuch.
Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem misslungenen Sprengversuch.
Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem misslungenen Sprengversuch. Bild: Daniel Vogl/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Diebe scheitern bei Sprengung von Geldautomat auf dem Kaßberg
Redakteur
Von Erik Anke
Ein gescheiterter Coup in Chemnitz beschäftigt die Polizei. Ein Geldautomat sollte gesprengt werden, doch die Täter gingen leer aus.

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag versucht einen Geldautomaten in Chemnitz zu sprengen, das teilte die Polizei nun mit. Die Täter sollen sich dafür gewaltsam Zutritt zum Vorraum eines Lebensmittelmarktes in der Weststraße verschafft haben. Ihr Versuch einen dortigen Geldautomaten aufzusprengen misslang, sodass sie ohne Beute flohen. Die...
