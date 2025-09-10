Chemnitz: Diebe scheitern bei Sprengung von Geldautomat auf dem Kaßberg

Ein gescheiterter Coup in Chemnitz beschäftigt die Polizei. Ein Geldautomat sollte gesprengt werden, doch die Täter gingen leer aus.

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag versucht einen Geldautomaten in Chemnitz zu sprengen, das teilte die Polizei nun mit. Die Täter sollen sich dafür gewaltsam Zutritt zum Vorraum eines Lebensmittelmarktes in der Weststraße verschafft haben. Ihr Versuch einen dortigen Geldautomaten aufzusprengen misslang, sodass sie ohne Beute flohen. Die...