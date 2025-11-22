Chemnitz: Diebe stehlen erzgebirgische Schwibbögen im Wert von 600 Euro

Chemnitz
Ein Einbruch in Chemnitz trübt die vorweihnachtliche Stimmung.
Unbekannte Täter sind am Freitag in die Bodenkammer eines Mehrfamilienhauses in der Zeißstraße im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, wurden aus der Dachkammer zwei erzgebirgische Schwibbögen entwendet. Der Stehlschaden beträgt etwa 600 Euro. Ein Sachschaden wurde nicht festgestellt. Wie die Täter...
