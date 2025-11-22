Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Diebe stehlen erzgebirgische Schwibbögen im Wert von 600 Euro

Diebe hatten es auf teure Schwibbögen abgesehen.
Diebe hatten es auf teure Schwibbögen abgesehen.
Chemnitz
Chemnitz: Diebe stehlen erzgebirgische Schwibbögen im Wert von 600 Euro
Redakteur
Von Erik Anke
Ein Einbruch in Chemnitz trübt die vorweihnachtliche Stimmung.

Unbekannte Täter sind am Freitag in die Bodenkammer eines Mehrfamilienhauses in der Zeißstraße im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, wurden aus der Dachkammer zwei erzgebirgische Schwibbögen entwendet. Der Stehlschaden beträgt etwa 600 Euro. Ein Sachschaden wurde nicht festgestellt. Wie die Täter...
