Chemnitz: Diebstahl und Drogen führen zu Haftstrafe

Chemnitz
Ein 45-jähriger Iraner sitzt nach einem beschleunigten Verfahren nun im Gefängnis. Zuvor war er auf dem Sonnenberg mit Ladendiebstahl aufgefallen.
Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Donnerstag von der Polizei auf dem Sonnenberg vorläufig festgenommen worden. Der 45-jährige Iraner hatte in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-Schütz-Straße Lebensmittel und eine Powerbank im Wert von rund 140 Euro gestohlen, so die Polizei. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte positive Ergebnisse auf...
