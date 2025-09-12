Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Diebstahl und Drogen führen zu Haftstrafe

Ein Ladendieb wurde am Donnerstag auf dem Sonnenberg gefasst.
Ein Ladendieb wurde am Donnerstag auf dem Sonnenberg gefasst. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Ein Ladendieb wurde am Donnerstag auf dem Sonnenberg gefasst.
Ein Ladendieb wurde am Donnerstag auf dem Sonnenberg gefasst. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Diebstahl und Drogen führen zu Haftstrafe
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 45-jähriger Iraner sitzt nach einem beschleunigten Verfahren nun im Gefängnis. Zuvor war er auf dem Sonnenberg mit Ladendiebstahl aufgefallen.

Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Donnerstag von der Polizei auf dem Sonnenberg vorläufig festgenommen worden. Der 45-jährige Iraner hatte in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-Schütz-Straße Lebensmittel und eine Powerbank im Wert von rund 140 Euro gestohlen, so die Polizei. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte positive Ergebnisse auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:26 Uhr
1 min.
Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München
 1 Bilder
Gegen Bayern München kämpfen hier die Oelsnitzer Finley Meinel, Noah Simmler, Levi Macal und John Wurzer (dunkle Trikots von links).
Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.
Thomas Gräf
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
05.09.2025
1 min.
Ladendieb in Sachsenallee in Chemnitz gefasst
Ein Ladendieb wurde am Donnerstag in der Sachsenallee abgeführt.
Zwar war das Diebesgut nur 20 Euro wert, trotzdem wurde der 44-Jährige abgeführt. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl vor.
Christian Mathea
10.09.2025
4 min.
Diebstahl-Masche mit Reisekoffern: Algerische Bande in Chemnitz vor Gericht
In der Sachsenallee schlugen die Diebe laut Anklage gleich mehrmals zu.
Weil sie Geschäfte in Chemnitz und Plauen ausgeräumt haben sollen, sind vier Männer angeklagt. Ihr Fall zeigt exemplarisch, wie schwer sich die Strafverfolgung mit dem größer werdenden Problem tut.
Erik Anke
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:20 Uhr
2 min.
Jehmlich-Orgel der Dresdner Kreuzkirche wird saniert
Die imposante Orgel in der Dresdner Kreuzkirche soll modernisiert werden.
6.300 Pfeifen sind im größten Instrument der Landeshauptstadt verbaut - von winzig bis riesig. Die Orgel steht vor einer aufwendigen Modernisierung.
Mehr Artikel