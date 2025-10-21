Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz diskutiert: Was tun, wenn der Winterdienst gestrichen wird?

Tina Winkler von Margits Pflegedienst in Chemnitz-Glösa. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bei Wind und Wetter raus. Ohne Winterdienst kämen sie kaum zu den zu Pflegenden.
Tina Winkler von Margits Pflegedienst in Chemnitz-Glösa. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bei Wind und Wetter raus. Ohne Winterdienst kämen sie kaum zu den zu Pflegenden. Bild: A. Seidel
Tina Winkler von Margits Pflegedienst in Chemnitz-Glösa. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bei Wind und Wetter raus. Ohne Winterdienst kämen sie kaum zu den zu Pflegenden.
Tina Winkler von Margits Pflegedienst in Chemnitz-Glösa. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bei Wind und Wetter raus. Ohne Winterdienst kämen sie kaum zu den zu Pflegenden. Bild: A. Seidel
Chemnitz
Chemnitz diskutiert: Was tun, wenn der Winterdienst gestrichen wird?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf weniger bedeutenden Straßen in der Stadt soll künftig grundsätzlich nicht mehr geräumt und gestreut werden. Ein Problem nicht nur für Anwohner, sondern auch für den Rettungsdienst, die ambulante Pflege oder Lieferanten. Was sagen sie zu den Plänen?

Welche Chemnitzer Straßen haben beim Winterdienst Priorität, welche kommen bei Schnee und Eis als letztes dran? Antworten auf diese Frage bot bislang eine 36 Seiten umfassende Übersicht, das „Straßenverzeichnis Kommunaler Winterdienst“. Aus ihr geht hervor, in welche Kategorie die einzelnen Straßen eingruppiert sind – von der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
12:03 Uhr
2 min.
Dresden verschiebt Linksextremismus-Prozess erneut
Der Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden verzögert sich weiter. (Symbolbild)
Sie sollen mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben. Warum der Prozess gegen Johann G. und andere Unterstützer wieder verschoben wird.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
17.10.2025
3 min.
Mit Ansage ins Winter-Chaos? Chemnitz will Winterdienst radikal zusammenstreichen
Bei Schnee und Eis müssen sich die Chemnitzer auf größere Einschränkungen einrichten.
Wegen des Sparkurses der Stadt soll auf vielen Straßen künftig gar nicht mehr geräumt oder gestreut werden. Selbst für wichtige Verkehrswege ist keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung mehr vorgesehen.
Michael Müller
07:00 Uhr
3 min.
Winterdienst in Chemnitz nur noch auf Sparflamme: Politiker erwartet Schadenersatz-Klagen
Der Winterdienst soll in Chemnitz nur noch auf wichtigen Straßen unterwegs sein.
Die Pläne für massive Einschnitte beim Räumen und Streuen sorgen für Diskussionen. Nun äußert sich erstmals das Rathaus dazu.
Michael Müller
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel