Chemnitz diskutiert: Was tun, wenn der Winterdienst gestrichen wird?

Auf weniger bedeutenden Straßen in der Stadt soll künftig grundsätzlich nicht mehr geräumt und gestreut werden. Ein Problem nicht nur für Anwohner, sondern auch für den Rettungsdienst, die ambulante Pflege oder Lieferanten. Was sagen sie zu den Plänen?

Welche Chemnitzer Straßen haben beim Winterdienst Priorität, welche kommen bei Schnee und Eis als letztes dran? Antworten auf diese Frage bot bislang eine 36 Seiten umfassende Übersicht, das „Straßenverzeichnis Kommunaler Winterdienst“. Aus ihr geht hervor, in welche Kategorie die einzelnen Straßen eingruppiert sind – von der... Welche Chemnitzer Straßen haben beim Winterdienst Priorität, welche kommen bei Schnee und Eis als letztes dran? Antworten auf diese Frage bot bislang eine 36 Seiten umfassende Übersicht, das „Straßenverzeichnis Kommunaler Winterdienst“. Aus ihr geht hervor, in welche Kategorie die einzelnen Straßen eingruppiert sind – von der...