  • Chemnitz dreht wieder am Rad: Stadtradeln 2025 startet

Stadtradeln in Chemnitz: 2025 vom 1. bis 21. September.
Stadtradeln in Chemnitz: 2025 vom 1. bis 21. September. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Chemnitz dreht wieder am Rad: Stadtradeln 2025 startet
Von Susanne Kiwitter
Die Jagd um die meisten Fahrradkilometer hat begonnen. Bis zum 21. September macht Chemnitz, diesmal als Kulturhauptstadt, bei der internationalen Kampagne mit.

2024 war beim Stadtradeln ein Rekordjahr für Chemnitz: 3152 Personen hatten im vergangenen Jahr teilgenommen und damit so viele wie noch nie. Gemeinsam legten sie 573.416 Kilometer zurück und vermieden so etwa 95 Tonnen CO2.
