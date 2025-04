Chemnitz droht Streit um Bundeswehr-Werbung

Kommende Woche soll der Stadtrat über ein mögliches Verbot diskutieren, das anderswo bereits für rechtswidrig befunden wurde. Der Vorstoß kommt von Rechtsaußen – und ist Wort für Wort geklaut.

Soll in Chemnitz die Bundeswehr in städtischen Einrichtungen weiterhin Werbung in eigener Sache machen dürfen? Eine Debatte darüber steht auf der vorläufigen Tagesordnung der nächsten Sitzung des Chemnitzer Stadtrats in der kommenden Woche.