Chemnitz: Eier, Fleisch und anderes kann man in Röhrsdorf jetzt rund um die Uhr kaufen

Einen Hofladen gibt es auf dem Hof Löbenhain im Chemnitzer Vorort schon lange. Doch nun kann man viele landwirtschaftliche Produkte und einiges mehr sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag erwerben. Das hat verschiedene Gründe.

Auf der „Grünen Woche", der großen Landwirtschaftsausstellung in Berlin, habe sie diesen Automaten zum ersten Mal gesehen, sagt Anna-Lena Große, Chefin des Hofes Löbenhain am Röhrsdorfer Goetheweg. „Seitdem ging mir der Gedanke im Kopf herum."