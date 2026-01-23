Chemnitz: Einbrecher machen in Adelsberg Beute

Die Täter nahmen Schmuck, Münzen und Bargeld mit. Doch nicht überall gelang ihr Plan.

Chemnitz. Unbekannte sind am Donnerstag in zwei Einfamilienhäuser in Adelsberg eingestiegen. Nach Angaben der Polizei sollen sie bei einem weiteren Einbruchsversuch gescheitert sein.

An der Dantestraße hebelten die Täter ein Fenster auf und nahmen Schmuck und Münzen im Wert von 250 Euro mit. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 2500 Euro geschätzt.

Ein Haus an der Hugo-Pöschmann-Straße wurde ebenfalls zum Ziel. Dort durchwühlten sie Schränke und nahmen eine Uhr, Schmuckstücke, Münzen sowie Bargeld mit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Der Zutritt in ein Haus an der Majakowskistraße misslang, beim Einbruchsversuch wurden die Täter von Bewohnern gestört. (cma)