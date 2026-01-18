Chemnitz: Einbruchserie im Osten der Stadt

Mindestens fünf Einfamilienhäuser waren seit Freitag im Visier von Einbrechern. Die Täter hatten es auf Bargeld, Schmuck und Haushaltsgeräte abgesehen.

Im Osten von Chemnitz häufen sich derzeit Einbrüche in Einfamilienhäuser. Fünf Taten beziehungsweise Versuche wurden der Polizei in den Stadtteilen Gablenz, Yorckgebiet und Reichenhain angezeigt. Die Kriminalpolizei prüft mögliche Zusammenhänge.