MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Einbruchserie im Osten der Stadt

Eine Reihe von Einbrüchen ereignete sich seit Freitag.
Eine Reihe von Einbrüchen ereignete sich seit Freitag. Bild: Silas Stein/dpa
Eine Reihe von Einbrüchen ereignete sich seit Freitag.
Eine Reihe von Einbrüchen ereignete sich seit Freitag. Bild: Silas Stein/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Einbruchserie im Osten der Stadt
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mindestens fünf Einfamilienhäuser waren seit Freitag im Visier von Einbrechern. Die Täter hatten es auf Bargeld, Schmuck und Haushaltsgeräte abgesehen.

Im Osten von Chemnitz häufen sich derzeit Einbrüche in Einfamilienhäuser. Fünf Taten beziehungsweise Versuche wurden der Polizei in den Stadtteilen Gablenz, Yorckgebiet und Reichenhain angezeigt. Die Kriminalpolizei prüft mögliche Zusammenhänge.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.01.2026
3 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge mit einem Toten und mehreren Verletzten
Eine 48-Jährige ist bei dem schweren Unfall am Samstagabend auf der Straße zwischen Satzung und Steinbach ums Leben gekommen.
Der Kleintransporter mit ungarischem Landeskennzeichen ist am Samstagabend auf eisglatter Straße verunglückt. Der Straßenmeister sperrte die Kreisstraße wegen der Gefahr umstürzender Bäume.
Katrin Kablau und André März
12:43 Uhr
2 min.
Füllkrug in Mailand ausgeraubt: 500.000 Euro Schaden
Nationalspieler Niclas Füllkrug wurde nach seinem Wechsel zum AC Mailand ausgeraubt. (Archivbild)
Nach seinem Wechsel zum AC Mailand wohnt der deutsche Nationalspieler noch im Hotel. Jetzt wurde in seinem Zimmer der Safe geknackt. Uhren und Schmuck sind weg.
13.01.2026
1 min.
Frankenberg: Diebe stehlen Schmuck und Geld
Die Polizei ist zu einem Einbruch nach Frankenberg gerufen worden.
Unbekannte dringen durch Fenster in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchen das Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Die Täter entkommen mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.
Babette Philipp
11.01.2026
2 min.
Einbruch in Gaststätte im Erzgebirge
Im Erzgebirge haben sich am Wochenende mehrere Einbrüche ereignet.
Gleich drei Einbrüche haben sich am Wochenende in der Region ereignet. Neben einem Lokal waren auch ein Geschäft und ein Einfamilienhaus betroffen. Die Polizei prüft Zusammenhänge.
Patrick Herrl
12:46 Uhr
4 min.
Acht Lawinen-Tote in Österreich - Kopfschütteln bei Rettern
Rettungskräfte waren am Finsterkopf im Einsatz.
Das Wetter war prächtig. Die Warnungen vor der heiklen Lawinen-Situation zeigten wohl auch deshalb keine Wirkung. Unter den Toten sind auch Tourenführer, die auf Weiterbildung waren.
Matthias Röder, dpa
17.01.2026
4 min.
Die Stimmen nach der Derbyniederlage des FC Erzgebirge Aue: „Mein Herz ist gebrochen“
Nicht zu fassen: In allerletzter Sekunde verliert der FC Erzgebirge das Ostderby in Rostock. Trainer Jens Härtel schlug fassungslos die Arme hinter dem Kopf zusammen.
Im Ostderby beim FC Hansa Rostock hat die Elf von Cheftrainer Jens Härtel eine ganz bittere Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Die Enttäuschung im Veilchenlager ist groß. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
Mehr Artikel