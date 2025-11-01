Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Chemnitz: Eine Promenade quer über den Sonnenberg

Martin Plask ist für die Planung der Sonnenberg-Promenade mitverantwortlich.
Martin Plask ist für die Planung der Sonnenberg-Promenade mitverantwortlich. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitz: Eine Promenade quer über den Sonnenberg
Von Jens Kassner
Zum „Welttag der Städte“ hat die Verwaltung an einen Ort eingeladen, der nicht als Zentrum urbanen Glanzes gilt. Das Haus Philippstraße 21 ist noch ruinös. Doch auf dem Sonnenberg geht es voran.

Die Begriffe „Sonnenberg“ und „Flanieren“ zusammenzudenken, fällt gegenwärtig noch etwas schwer. Doch eine Sonnenberg-Promenade ist tatsächlich nicht nur angedacht, sondern partiell schon in der Umsetzung. Allerdings darf man sich das nicht als Boulevard mit schicken Modeboutiquen und quirligen Cafés vorstellen.
