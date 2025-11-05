Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Eine Promi-Bergparade ohne Schwibbogen-Romantik

Kuratorin Andrea Kramarczyk zeigt eine Stufe mit Silbererz, zu sehen in der neuen Ausstellung des Schloßbergmuseums.
Kuratorin Andrea Kramarczyk zeigt eine Stufe mit Silbererz, zu sehen in der neuen Ausstellung des Schloßbergmuseums. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitz: Eine Promi-Bergparade ohne Schwibbogen-Romantik
Redakteur
Von Jens Kassner
Bergparaden gehören im Chemnitzer Raum zur Zeit vor Weihnachten. Das Schloßbergmuseum lässt zwölf Persönlichkeiten defilieren, um Jahrhunderte der Bergbaugeschichte erlebbar zu machen.

Appolonia Neefe lebt 1564 am Dresdener Hof des sächsischen Herzogs und hat vor allem mit der Erziehung von Prinz Christian zu tun, zu der praktische Arbeiten im chemischen Labor gehören. „Kurfürst August möchte, dass sein Sohn das Probieren der Erze beherrscht, damit ihn niemand so leicht betrügen und er den Silbergehalt selbst herausfinden...
