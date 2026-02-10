Chemnitz: Elektronische Wohnsitzanmeldung ab sofort möglich

Rund um die Uhr per Smartphone: In Chemnitz können Bürger ihren Wohnsitz jetzt online an‑ oder ummelden. Der Gang zur Behörde entfällt.

Ab sofort ist die elektronische Wohnsitzanmeldung in Chemnitz möglich. Das teilte die Stadt mit. Wer einen deutschen Personalausweis mit aktivierter eID‑Funktion besitzt, kann bei Umzug innerhalb der Stadt oder Zuzug aus einer anderen Kommune den Wohnsitz per Smartphone über die Ausweis‑App an‑ oder ummelden. EU‑Bürger können dafür...