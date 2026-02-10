MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Elektronische Wohnsitzanmeldung ab sofort möglich

An- und Ummelden per Smartphone: Chemnitz startet die elektronische Wohnsitzanmeldung.
An- und Ummelden per Smartphone: Chemnitz startet die elektronische Wohnsitzanmeldung. Bild: Symbolfoto: Ulf Dahl
An- und Ummelden per Smartphone: Chemnitz startet die elektronische Wohnsitzanmeldung.
An- und Ummelden per Smartphone: Chemnitz startet die elektronische Wohnsitzanmeldung. Bild: Symbolfoto: Ulf Dahl
Chemnitz
Chemnitz: Elektronische Wohnsitzanmeldung ab sofort möglich
Von Farhad Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund um die Uhr per Smartphone: In Chemnitz können Bürger ihren Wohnsitz jetzt online an‑ oder ummelden. Der Gang zur Behörde entfällt.

Ab sofort ist die elektronische Wohnsitzanmeldung in Chemnitz möglich. Das teilte die Stadt mit. Wer einen deutschen Personalausweis mit aktivierter eID‑Funktion besitzt, kann bei Umzug innerhalb der Stadt oder Zuzug aus einer anderen Kommune den Wohnsitz per Smartphone über die Ausweis‑App an‑ oder ummelden. EU‑Bürger können dafür...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
02.02.2026
1 min.
Bequem von zu Hause: Dieser Bürgerservice ist in Auerbach nun online möglich
In Auerbach kann man sich jetzt online mit seinem Ausweis ummelden.
Digitalisierung im Auerbacher Einwohnermeldeamt. Für einen Wohnungswechsel ist kein persönlicher Gang ins Amt mehr nötig. So funktioniert der Service.
Florian Wunderlich
13:12 Uhr
2 min.
Deutsche Faxe - Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament
Ursula von der Leyen betonte die Bedeutung des Bürokratieabbaus für Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Ein Seitenhieb sorgt für Lacher im EU-Parlament: Die Präsidentin der EU-Kommission spielt auf Deutschlands Fax-Vorliebe an. Was steckt hinter ihrer Kritik beim Bürokratieabbau?
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
23.12.2025
2 min.
Freiberger Bürgerbüro bietet ab sofort elektronische Wohnsitzanmeldung an
Das Freiberger Bürgerbüro befindet sich im Bürgerhaus Obermarkt 21.
Freiberg setzt auf digitale Verwaltung: Rund um die Uhr können Bürger ihren Wohnsitz ummelden. Welche weiteren digitalen Angebote gibt es?
Steffen Jankowski
Mehr Artikel