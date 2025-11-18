Chemnitz: Elektroschrott fängt Feuer

Chemnitz
Auf einem Firmengelände am Fischweg in Chemnitz brannte ein Container. Verletzt wurde niemand.
Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Containerbrand ausgerückt. Die Brandmeldeanlage des Unternehmens hatte ausgelöst. Schon bei der Anfahrt war laut Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Mitarbeiter hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Was war passiert? An der Rückseite einer Lager- und Recyclinghalle brannte ein großer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.