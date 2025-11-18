Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rund 20 Feuerwehrleute waren am Dienstagmittag im Einsatz.
Rund 20 Feuerwehrleute waren am Dienstagmittag im Einsatz. Bild: Jan Haertel
Rund 20 Feuerwehrleute waren am Dienstagmittag im Einsatz.
Rund 20 Feuerwehrleute waren am Dienstagmittag im Einsatz. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Chemnitz: Elektroschrott fängt Feuer
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf einem Firmengelände am Fischweg in Chemnitz brannte ein Container. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Containerbrand ausgerückt. Die Brandmeldeanlage des Unternehmens hatte ausgelöst. Schon bei der Anfahrt war laut Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Mitarbeiter hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Was war passiert? An der Rückseite einer Lager- und Recyclinghalle brannte ein großer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:45 Uhr
2 min.
Brandserie in Adorf im Erzgebirge geht weiter
In der Nacht zu Samstag hat es in Adorf erneut gebrannt. Marijan Murat/dpa
In der Nacht zu Samstag stand erneut ein Altkleidercontainer in Flammen. Damit setzt sich eine seit Jahresbeginn andauernde Serie fort. Bereits vor zwei Wochen brannten mehrere Container.
Julia Grunwald
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
17:00 Uhr
3 min.
Das beliebteste Gebäck der Vorweihnachtszeit: Wie schmeckt der Christstollen in Freiberg?
Alljährliche Versuchung in der Weihnachtszeit: Der Christstollen.
Er ist Liebling und Versuchung zugleich: Der Christstollen. Aus der Vorweihnachtszeit ist er nicht mehr wegzudenken. Wie schmeckt er in diesem Jahr? Die „Freie Presse“ hat einige in Freiberg getestet.
Wieland Josch
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
13:30 Uhr
1 min.
Akku löst Brand in Chemnitzer Eigenheim aus
In einer Eigenheimsiedlung nahe des Küchwalds gab es am Freitagmittag einen Feuerwehreinsatz.
Im Keller eines Einfamilienhauses brannte es am Freitagvormittag. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel