Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz: Erneut Brand auf altem Gießerei-Gelände

Reste der Gießerei Gienanth an der Schönherrstraße in Chemnitz stehen noch. Am Montag brach dort ein Feuer aus.
Reste der Gießerei Gienanth an der Schönherrstraße in Chemnitz stehen noch. Am Montag brach dort ein Feuer aus. Bild: Jan Haertel
Update
Chemnitz
Chemnitz: Erneut Brand auf altem Gießerei-Gelände
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Die Schönherrstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. Gefahr für Menschen und Umwelt aufgrund des Rauchs gab es nicht.

Im Obergeschoss eines Gebäudes auf dem Gelände der ehemaligen Gießerei Gienath, in der vor gut zwei Jahren ein verheerender Brand fast alles zerstörte, hat es am Montag gebrannt. Das Feuer erstreckte sich auf eine Fläche von etwa 30 Quadratmeter. Die Löscharbeiten, an denen rund 50 Einsatzkräfte beteiligt waren, dauerten eine Stunde und...
