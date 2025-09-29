Chemnitz: Erneut Brand auf altem Gießerei-Gelände

Die Schönherrstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. Gefahr für Menschen und Umwelt aufgrund des Rauchs gab es nicht.

Im Obergeschoss eines Gebäudes auf dem Gelände der ehemaligen Gießerei Gienath, in der vor gut zwei Jahren ein verheerender Brand fast alles zerstörte, hat es am Montag gebrannt. Das Feuer erstreckte sich auf eine Fläche von etwa 30 Quadratmeter. Die Löscharbeiten, an denen rund 50 Einsatzkräfte beteiligt waren, dauerten eine Stunde und...