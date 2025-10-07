Chemnitz: Erneut drei E-Ladekabel geklaut – Polizei stellt verdächtigen Radfahrer (ohne Licht)

Chemnitz
In der Nacht zu Dienstag hat es eine Stromtankstelle auf einem Parkplatz in Hutholz getroffen. Bei ihrer Fahndung traf die Polizei auf zwei verdächtige Fahrradfahrer.
Seit etwa einem Monat werden in Chemnitz immer wieder Kabel von E-Ladesäulen gestohlen. Der entstandene Schaden liegt sich inzwischen bei einer fünfstelligen Summe. In der Nacht zu Dienstag haben Diebe im Ortsteil Hutholz, konkret auf einem Parkplatz an der Chemnitzer Straße, zugeschlagen. Drei Kabel wurden abgeschnitten. Ein Wachschutz hatte...
