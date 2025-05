Chemnitz: Erneut Fußgänger von Bahn angefahren

Erst am Montagabend war ein Kind am Stefan-Heym-Platz schwer verletzt worden. Nun lief ein Fußgänger am Hauptbahnhof vor eine City-Bahn.

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist in Chemnitz ein Fußgänger mit einer Bahn kollidiert. Erst am Montag war ein 4-jähriger Junge am Stefan-Heym-Platz vor eine Straßenbahn der CVAG gelaufen und hatte sich durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist in Chemnitz ein Fußgänger mit einer Bahn kollidiert. Erst am Montag war ein 4-jähriger Junge am Stefan-Heym-Platz vor eine Straßenbahn der CVAG gelaufen und hatte sich durch den Zusammenstoß schwer verletzt.