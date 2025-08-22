Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz: Erster AfD-Stadtrat kehrt nach Austritt in ursprüngliche Fraktion zurück

Bundeswehrsoldat Sebastian Wappler (AfD) kehrt in die AfD-Fraktion zurück und ist nicht länger fraktionslos.
Bundeswehrsoldat Sebastian Wappler (AfD) kehrt in die AfD-Fraktion zurück und ist nicht länger fraktionslos.
Chemnitz
Chemnitz: Erster AfD-Stadtrat kehrt nach Austritt in ursprüngliche Fraktion zurück
Von Erik Anke
Nachdem die Stadtverwaltung die Gründung einer zweiten AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat für unwirksam erklärt hat, gibt es nun wieder Bewegung zwischen den parteiinternen Fronten.

Die Chemnitzer AfD-Stadtratsfraktion ist nach eigenen Angaben wieder gewachsen. Ende Juli waren zwölf der 15 Stadträte aus der Fraktion ausgetreten. Zu den drei verbliebenen (Nico Köhler, Ulrich Oehme und Susanne Rasch) ist demnach nun auch Stadtrat Sebastian Wappler wieder Teil der Fraktion. Sein Aufnahmeantrag sei am Mittwoch einstimmig...
19.08.2025
3 min.
Rathaus entscheidet: Doch keine zweite AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat
Zwölf von 15 AfD-Stadträten sind Ende Juli aus der Fraktion ausgetreten.
Die Stadtverwaltung erachtet die Aufspaltung der AfD-Fraktion als unwirksam. Die zwölf ausgetretenen Stadträte werden vorerst als Fraktionslose betrachtet.
Erik Anke
20.08.2025
5 min.
AfD-Aufspaltung: Was man zum Stadtrats-Chaos in Chemnitz wissen muss
Die Sitzverteilung im Chemnitzer Stadtrat wird erneut geändert. Der Block der Fraktionslosen wächst stark an.
Aus der Kommunalwahl 2024 ging die AfD als stärkste Kraft hervor, doch nun bildet sie eine der kleinsten Fraktionen im Stadtrat. „Freie Presse“ gibt einen Überblick in turbulenten Zeiten.
Erik Anke
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
