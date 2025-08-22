Chemnitz: Erster AfD-Stadtrat kehrt nach Austritt in ursprüngliche Fraktion zurück

Chemnitz
Nachdem die Stadtverwaltung die Gründung einer zweiten AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat für unwirksam erklärt hat, gibt es nun wieder Bewegung zwischen den parteiinternen Fronten.
Die Chemnitzer AfD-Stadtratsfraktion ist nach eigenen Angaben wieder gewachsen. Ende Juli waren zwölf der 15 Stadträte aus der Fraktion ausgetreten. Zu den drei verbliebenen (Nico Köhler, Ulrich Oehme und Susanne Rasch) ist demnach nun auch Stadtrat Sebastian Wappler wieder Teil der Fraktion. Sein Aufnahmeantrag sei am Mittwoch einstimmig...
