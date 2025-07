Chemnitz: Fahrrad geklaut und dann im Wald liegengelassen

Die Chemnitzer Polizei konnte jetzt gleich drei gestohlene Fahrräder ausfindig machen. Eines war mehrere Tausend Euro wert.

Das war ein guter Tag für Besitzer gestohlener Fahrräder und ein schlechter für vermeintliche Diebe. Am Mittwochmorgen werden Beamte in die Straße An der Kohlung gerufen. Zwei Fahrräder waren verschwunden. Eines war ein Pedelec. Wert: 3800 Euro. Ein paar Stunden später melden Fußgänger in einem Wald am Adalbert-Stifter-Weg ein gefundenes...