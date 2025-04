Chemnitz: Falsche Bankmitarbeiter holen bei Senioren EC-Karten ab und stehlen damit Geld

In Chemnitz häufen sich wieder sogenannte Schockanrufe. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in drei derartigen Fällen, die sich sehr ähneln.

In Chemnitz häufen sich seit Beginn dieser Woche wieder Fälle von sogenannten Schockanrufen, mit denen Betrüger bei zumeist älteren Menschen Geld ergaunern. Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt derzeit in drei Fällen, bei denen ein falscher Bankmitarbeiter Chemnitzer Senioren in Summe um mehrere Tausend Euro brachte.

Dabei hatten Einwohner im Bereich der Ernst-Enge-Straße und der Carl-von-Ossietzky-Straße Anrufe von einem Unbekannten erhalten, der vorgab, Mitarbeiter eines Bankinstituts zu sein. Der vermeintliche Bankmitarbeiter suggerierte den Angerufenen, dass ihr Konto aufgrund einer fehlerhaften Überweisung gesperrt worden sei. Zur Aufhebung der Sperre müsse die PIN-Nummer übermittelt und die Geldkarte abgeholt werden – andernfalls würden Geldstrafen fällig. Die Angerufenen übergaben einem Mann ihre Geldkarten. Im Anschluss wurden von ihren Konten mehrere Überweisungen ausgelöst und Bargeld abgehoben.

Der Abholer wurde in zwei Fällen als gepflegt und gut gekleidet beschrieben. Er trug einen dunklen Mantel und hatte eine Aktentasche bei sich. Er hatte glatte Haare, einen dunklen Bart und sprach deutsch. In einem Fall soll der Abholer etwa 1,70 Meter groß gewesen sein, ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt und ebenfalls einen Mantel getragen haben. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. (mib)