Chemnitz farbenfroh: Wie geht es nach dem vorerst letzten Hallenkunst-Wandbild weiter?

Die Ausstellung in der Markthalle war ein großer Erfolg. Doch auch nach dem Abschluss im Oktober ist das Hallenkunst-Projekt noch nicht beendet. Es gibt auch Zukunftsvisionen.

Eigentlich heißt er Dominic Glößinger, doch in der Streetart-Szene ist der Chemnitzer unter dem Künstlernamen Arda bekannt. Er hat das vorerst letzte Wandbild im Kulturhauptstadtprojekt „Hallenkunst" realisiert. Fertig wurde es erst im Dezember, nachdem die große Ausstellung in der Markthalle schon vorbei war.