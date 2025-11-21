Chemnitz: Feuer in Nebengebäude der Sachsen-Allee

Am Freitagnachmittag war Rauch über dem Einkaufscenter zu sehen.

In einem Nebengebäude des Einkaufscenters Sachsen-Allee hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Eine schwarze Rauchsäule war zu sehen. Polizei und Feuerwehr fuhren zu dem Gebäudekomplex. Nach Angaben des Centermanagements und der Feuerwehr war der Brand in einer Müllstation ausgebrochen. Binnen einer Viertelstunde war das Feuer gelöscht. Die...