Chemnitz: Feuerwehr zu Brand an der Limbacher Straße gerufen

In einer Wohnung hat es Augenzeugen zufolge offenbar einen Schwelbrand gegeben.

Chemnitz.

Am heutigen Donnerstag wurde die Feuerwehr gegen 11 Uhr zur Limbacher Straße 71 in Chemnitz gerufen. Dort gab es nach Angaben von Augenzeugen in einer Wohnung in der 2. Etage offenbar einen Schwelbrand, wodurch die Wohnung stark verraucht war. Die Bewohnerin der Wohnung sei durch die Feuerwehr zum Rettungswagen gebracht und auf Rauchgasintoxikation untersucht worden. (FHH)