Chemnitz: Frau beobachtet mutmaßlichen Buntmetalldieb

Die Zeugin informierte die Polizei, die den 30-Jährigen wenig später stellen konnte.

Eine Frau hat am Sonnabendmittag in der Zschopauer Straße einen Mann beobachtet, der eine Dachrinne und einen Blitzableiter von einem Gebäude abmontierte und mitnahm. Sie wählte umgehend den Notruf, sodass Polizisten wenig später den mutmaßlichen Dieb anhand der Täterbeschreibung im Park der Opfer des Faschismus ausfindig machen konnten. Bei...