Chemnitz: Gestohlenes Auto per Zufall wiederentdeckt

Eine Passantin wies die Polizei auf einen augenscheinlich verlassenen Pkw hin. Das erwies sich als Glückstreffer.

Per Zufall hat die Polizei in Chemnitz ein gestohlenes Auto wiedergefunden. Am Montag erhielten die Beamten den Hinweis einer Frau, die am Gutsweg in Altendorf einen augenscheinlich verlassenen Pkw entdeckt und das gemeldet hatte. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass das Fahrzeug seit zwei Wochen zur Fahndung ausgeschrieben ist. Es war zwischen...