Regionale Nachrichten und News
Ein auf dem Kaßberg gestohlenes Auto wurde in Altendorf wiedergefunden.
Ein auf dem Kaßberg gestohlenes Auto wurde in Altendorf wiedergefunden. Bild: Symbolfoto: Axel Heimken/dpa/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Gestohlenes Auto per Zufall wiederentdeckt
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Eine Passantin wies die Polizei auf einen augenscheinlich verlassenen Pkw hin. Das erwies sich als Glückstreffer.

Per Zufall hat die Polizei in Chemnitz ein gestohlenes Auto wiedergefunden. Am Montag erhielten die Beamten den Hinweis einer Frau, die am Gutsweg in Altendorf einen augenscheinlich verlassenen Pkw entdeckt und das gemeldet hatte. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass das Fahrzeug seit zwei Wochen zur Fahndung ausgeschrieben ist. Es war zwischen...
