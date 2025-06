Chemnitz: Go Skateboarding Day und Arte-Karaoke am Sonnabend auf der Brückenstraße

Die Féte de la Musique hat Tradition. In diesem Jahr kommen zwei außergewöhnliche Ereignisse rund um das Marx-Monument hinzu.

Die Féte de la Musique, seit Jahrzehnten immer am 21. Juni, fällt in diesem Jahr nicht nur auf einen Sonnabend, sondern findet auch zeitgleich zu anderen Ereignissen statt und kooperiert mit diesen. So gibt es eine Makers-United-Bühne im Stadthallenpark und zum Festival Tanz-Moderne-Tanz sind mehrere Aktionen im Stadtraum geplant, darunter der...