Chemnitz hat Sachsens schönste Kleingartenanlage: „Haben uns wahnsinnig gefreut“

Die „Waldesluft Grüna“ hat den diesjährigen Landeswettbewerb sächsischer Kleingärten gewonnen. Wie die Mitglieder die Preisverleihung erlebt haben und warum ein Garten auch im Schnee schön sein kann.

Rote Beeren an stachligen Sträuchern, die letzten Blütenstände von Schnee bedeckt: Es ist ruhig in der „Waldesluft Grüna“. Die 95 Jahre alte Kleingartenanlage, umgeben von Feldern und dem Rabensteiner Wald, hat in diesem Jahr viele Menschen begeistert. Darunter auch die Jury des Landeswettbewerbes sächsischer Kleingärten. Bereits zum... Rote Beeren an stachligen Sträuchern, die letzten Blütenstände von Schnee bedeckt: Es ist ruhig in der „Waldesluft Grüna“. Die 95 Jahre alte Kleingartenanlage, umgeben von Feldern und dem Rabensteiner Wald, hat in diesem Jahr viele Menschen begeistert. Darunter auch die Jury des Landeswettbewerbes sächsischer Kleingärten. Bereits zum...