Chemnitz hat sachsenweit erste Spezialtoilette

Chemnitz
Mit Pflegeliege, viel Platz und Deckenlift bietet ein neuer Toilettencontainer Menschen mit komplexen Behinderungen den passenden Ort für ihre Bedürfnisse
Eine Toilette neben einer Toilette? Genau das gibt es jetzt am Johannisplatz. Direkt an der Zentralhaltestelle steht bereits eine öffentliche, barrierefreie Toilette. Sie ist aber längst nicht für alle Menschen geeignet. Denn es gibt Personen mit komplexen Behinderungen, die sich nicht allein aus dem Rollstuhl auf eine Toilette setzten können,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.