Chemnitz hat sachsenweit erste Spezialtoilette

Mit Pflegeliege, viel Platz und Deckenlift bietet ein neuer Toilettencontainer Menschen mit komplexen Behinderungen den passenden Ort für ihre Bedürfnisse

Eine Toilette neben einer Toilette? Genau das gibt es jetzt am Johannisplatz. Direkt an der Zentralhaltestelle steht bereits eine öffentliche, barrierefreie Toilette. Sie ist aber längst nicht für alle Menschen geeignet. Denn es gibt Personen mit komplexen Behinderungen, die sich nicht allein aus dem Rollstuhl auf eine Toilette setzten können,...