Chemnitz hebt Steuern für Zweitwohnungen deutlich an

Der Steuersatz steigt ab Januar mit einem Schlag auf das Doppelte. Einziger Grund: Höhere Einnahmen für die Stadtkasse.

Wer in Chemnitz eine Zweitwohnung unterhält, muss dafür künftig höhere Steuern zahlen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Der Steuersatz steigt demnach ab Januar 2026 auf 20 Prozent der Nettokaltmiete. Bislang liegt er bei 10 Prozent.