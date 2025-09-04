Chemnitz: Hund wird von Auto angefahren und stirbt

Das Tier rannte unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Das Fahrzeug stoppte kurz, fuhr dann aber weiter.

Nach einem Unfall in Altchemnitz, bei dem ein Hund getötet wurde, sucht die Polizei Zeugen. Das Tier war nach Polizeiangaben am Mittwochmittag zwischen der Schulstraße und dem Pfarrhübel in einer Kurve auf die Fahrbahn der Annaberger Straße gelaufen. Dort wurde es von einem bisher unbekannten blauen Pkw erfasst. Das Auto stoppte kurz, fuhr...