Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Hund wird von Auto angefahren und stirbt

In Altchemnitz lief ein Hund auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst.
In Altchemnitz lief ein Hund auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Bild: Ralf Hirschberger/dpa/Archiv
In Altchemnitz lief ein Hund auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst.
In Altchemnitz lief ein Hund auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Bild: Ralf Hirschberger/dpa/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Hund wird von Auto angefahren und stirbt
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Tier rannte unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Das Fahrzeug stoppte kurz, fuhr dann aber weiter.

Nach einem Unfall in Altchemnitz, bei dem ein Hund getötet wurde, sucht die Polizei Zeugen. Das Tier war nach Polizeiangaben am Mittwochmittag zwischen der Schulstraße und dem Pfarrhübel in einer Kurve auf die Fahrbahn der Annaberger Straße gelaufen. Dort wurde es von einem bisher unbekannten blauen Pkw erfasst. Das Auto stoppte kurz, fuhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
13.08.2025
1 min.
Chemnitz: Rad und Auto stoßen zusammen – beide Fahrerinnen hatten getrunken
Beim Einbiegen auf die B 169 erfasste ein Auto eine Radfahrerin.
Auf der Frankenberger Straße kollidierten eine 54-Jährige und eine 24-Jährige mit ihren Fahrzeugen. Beide missachteten Verkehrsregeln.
Benjamin Lummer
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
05.08.2025
2 min.
Hund beißt Kind in Chemnitzer Café: Halter vor Gericht
Im Oktober attackierte ein Hund ein Kind in einem Chemnitzer Café.
Für das Tier galt nach einem früheren Beißvorfall eine strenge Maulkorbpflicht. Der Halter kam dieser Auflage nicht nach – und trotzdem glimpflich davon.
Benjamin Lummer
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel