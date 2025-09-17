Chemnitz in der Literatur: Kein Späti, der Geruch der Wohnungen und Erinnerungen der Schriftsteller

Chemnitz
Mit „Rummelplatz“ wird ein Romanstoff, in dem Chemnitz ein Nebenschauplatz ist, auf die Opernbühne gebracht. Die Stadt steht nicht all zu häufig im Fokus von Schriftstellern. Eine Spurensuche.
Peter Loose, einer der Protagonisten in Werner Bräunings „Rummelplatz“, kommt in seine Heimatstadt Chemnitz, um der zerrütteten Familie einen Kurzbesuch abzustatten. Nur auf diesen wenigen von den mehr als 600 Seiten spielt die Stadt eine Rolle. In einigen anderen Büchern ist sie wichtigster Schauplatz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.